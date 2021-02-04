تحذيرات من السفر.. أمطار غزيرة وثلوج متوقعة خلال اليومين المقبلين

تشير آخر تطورات حالة الطقس، الخميس، طبقا للخرائط الجوية وصور الاقمار الصناعية إلى هطول امطار غزيرة وثلوج في بعض مناطق البلاد.

وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في تدوينة على “فيسبوك” اليوم، 4 شباط 2021، ان “صورة الاقمار الصناعية المتحركة للسحب المرصودة صباح اليوم، تظهر تصعيد عالي للرطوبة من جهة شمال البحر الاحمر نتج عنه سحب ركامية عملاقة رعدية، امطارها غزيرة مستمرة منذ ساعات فجر الخميس”.

وأضاف ان ” التكونات مستمرة وتندفع تدريجيا نحو اجواء البلاد حيث يتمركز محور المنخفض القطع على مصر ويتقدم نحو بلاد الشام مصاحبا له تيار غربي نشط يسبب اثاره للمنخفض الحراري السطحي الرطب مع فوارق حرارية رأسية وافقية”.

وتابع عطيه، ان “الامطار الرعدية المتوقعة هذا اليوم تشمل الانبار وبادية النجف وكربلاء مع فرص للغزارة على فترات، ثم تشمل خلال ساعات المساء مناطق من نينوى وصلاح الدين وبغداد وكربلاء ومناطق من بابل والنجف، وفي وقت متأخر من الليل تشمل مناطق ديالى والسليمانية وكركوك واربيل وشرق دهوك”.

واوضح ان “الهطول الثلجي متوقع على مرتفعات محافظتي اربيل ودهوك”.

واشار إلى ان “التوقعات تظهر تعرض بعض مناطق البلاد لهطول يمتاز بالغزارة في المناطق كمناطق غرب البلاد، ومناطق الفرات الاوسط وبادية النجف وكربلاء (اي المناطق من بغداد وجنوب ديالى نزولا يوم غد الجمعة) .

وبين أنه “لا توجد توقعات للامطار هذا اليوم والليلة في مدن الجنوب (البصرة وذي قار وميسان والسماوة وايضا فرص ضعيفة في واسط والديوانية) .

وأكد أن هناك نشاطا بالرياح السطحية يبدأ الليلة في مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط وبادية السماوة ثم يشمل واسط وبغداد والبصرة صباح الجمعة، ويستمر النشاط في مناطق عديدة يوم الجمعة ايضا.

وحذر من السفر برا وبحرا خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين بسبب سوء حالة الطقس.