النقل تؤكد وفاة الطيار العراقي المتدرب في الأراضي اليونانية

أكدت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، وفاة الطيار المتدرب (عمار ابراهيم) الذي فقدت طائرته في الاراضي اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره يقدم وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تعازيه بوفاة الطيار المتدرب (عمار ابراهيم ) الذي وافاه الاجل خلال رحلة تدريبة على الاراضي اليونانية".

وقبل يومين، أعلنت وزارة النقل وصول وفد عراقي إلى اليونان لمتابعة سير البحث عن الطيار المفقود مع طائرته.

وانطلقت الطائرة التي يمكن لها أن تحمل طيارين والتي تستخدم لأغراض التدريب من مطار كوزاني باتجاه غرب اليونان، بحسب بيان ل ‍‍وزارة النقل العراقية، وطارت الطائرة من المطار في الساعة 11:20 بتوقيت اليونان، وفقد الاتصال بها بعد نحو ساعة من تحليقها.