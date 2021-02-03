الخطوط الجوية تصدر بياناً بشأن الطيار العراقي المفقود في اليونان

اصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاربعاء، بياناً بشأن الطيار العراقي المفقود في اليونان، مؤكدة عدم صحة العثور على الطائرة.

وقالت الخطوط في البيان إنه "في الوقت الذي تبذلك فيه وزارة النقل العراقية ومركز إدارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقي، قصار جهدها من اجل العثور على الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من إشاعة بعض الأخبار الكاذبة التي تحدثت عن العثور على الطائرة وهي محطمة في إحدى المناطق اليونانية".

وأضاف البيان "وبهذا الصدد نود أن نبين أن لا صحة لهذه المعلومات وما تزال عمليات البحث جارية، وفي حال الوصول إلى أي معلومة سيتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية ل‍وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية".

وقبل يومين، أعلنت وزارة النقل وصول وفد عراقي إلى اليونان لمتابعة سير البحث عن الطيار المفقود مع طائرته.

وانطلقت الطائرة التي يمكن لها أن تحمل طيارين والتي تستخدم لأغراض التدريب من مطار كوزاني باتجاه غرب اليونان، بحسب بيان ل‍وزارة النقل العراقية، وطارت الطائرة من المطار في الساعة 11:20 بتوقيت اليونان، وفقد الاتصال بها بعد نحو ساعة من تحليقها.