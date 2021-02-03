روحاني خلال لقائه وزير الخارجية: عملية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ارهاب دولة

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، (3 شباط 2021)، ان عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابومهدي المهندس "ارهاب دولة".

وقال روحاني خلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين ان "طهران ترفض كافة انواع التدخل الاجنبي في شؤون العراق، وترى بانه يضر الشعب العراقي والمنطقة جميعا".

واضاف ان "عملية الاغتيال الجبانة التي طالت الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس، نموذج ومثال على اكثر التدخلات الاجنبية وقاحة في شؤون العراق الداخلية"، معتبرا ان "هذه العملية هي ارهاب دولة استهدفت بطل الانتصارات على داعش".

واكد ان "ايران تدعم حضور العراق في التفاعلات الاقليمية وتعتقد ان هذا البلد يضطلع بمكانة هامة على صعيد التفاعلات السياسية والامنية داخل المنطقة"، معربا عن امله ان "تدرك الادارة الامريكية الجديدة، ان تواجدها في المنطقة يضرّ بالامن الاقليمي، وعليه تعيد النظر في هذه السياسية".