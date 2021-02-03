اصابة اثنين من منتسبي الحشد الشعبي بعملية قنص لارهابي داعش شرقي الفلوجة

اعلن معاون قائد عمليات شرق محافظة الانبار علي المظفر ، الاربعاء، عن اصابة اثنين من منتسبي الحشد الشعبي بعملية قنص استهدفت قوة امنية شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المظفر في حديث صحفي ان ” احد قناصي عناصر عصابات داعش الاجرامية استهدف قوة لمقاتلي الحشد الشعبي في سيطرة 30 في منطقة ذراع دجلة بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، ما ادى الى اصابة اثنين من منتسبي القوة بجروح متفاوتة تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج الازم”.

واضاف ان” القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق بحثا عن القناص الذي لاذ بالفرار الى جهة مجهولة “.

يذكر ان مناطق صحراء قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة تشهد بين الحين والاخر قيام عناصر من ارهابي داعش بالهجوم على القطعات العسكرية المتمركزة في تلك المناطق “.