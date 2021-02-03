النائب عن الفتح مختار الموسوي : الحشد الشعبي سيبقى ملتزما بالدفاع عن الوطن

أشاد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأربعاء، بالتضحيات التي يقدمها الحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب، مطالبا استئصال ورم الفساد وملاحقة سراق المال العام .

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “ الحشد الشعبي سيبقى ملتزما بثوابته في الدفاع عن الوطن والمواطن”، مبينا أن “ الحشد الشعبي يفتخر بالشهداء الذين يدافعون عن الوطن في حين ينشغل الاخرون بملذات سرقة أموال الشعب وتعيين ابنائهم في أجهزة الدولة”.

وأضاف الموسوي، أن “ الحشد الشعبي قدم ولا يزال يقدم الشهداء في سبيل وحدة العراق وأرضه ومقدساته لينعم الاخرون”، مؤكدا أن “الوقت حان من اجل استئصال ورم الفساد وملاحقة سراق المال العام”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، امس الثلاثاء، عن استشهاد 5 مقاتلين من الحشد الشعبي خلال عملية أمنية في منطقة نفط خانة شرق محافظة ديالى