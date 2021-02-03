النائب الخزعلي : حكومة الكاظمي ومن صوت لها ستدمر العراق .

متابعة / ظاهر العقيلي

قال النائب فالح الخزعلي ان حكومة الكاظمي ومن صوت لها ستدمر العراق وبيع أصول الدولة ومنها محطات الكهرباء إلى شركات تحوم حولها شبهات فساد يمثل الفشل في إدارة الدولة .

واضاف الخزعلي ان الهيئآت الأقتصادية للقوى السياسية النافذة هي من تقف وراء بيع محطات الكهرباء ونحذر القوى السياسية التي أتت بالكاظمي من غضب الشعب بعد اصطفافهم خلف هذه الحكومة

وأكد الخزعلي أن عدم الجدية بأجراء أنتخابات مبكرة دليل على كذب القوى السياسية وتأييدهم للتمديد لحكومة الكاظمي سيؤدي الى المزيد من الفشل في إدارة الدولة ونحذر وزير الكهرباء من خطواته الغير مدروسة على حساب مصالح الشعب العراقي .