البچاري : ما اعلنته الحكومة من اعفاءات كمركية وضريبية وتسهيلات مالية ومنح نفطية للاردن لا مبرر له .

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت الامين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البچاري أن استمرار التنازل لدول الجوار على حساب مصالح الشعب العراقي يمثل صورة أخرى من صور الفشل الحكومي لحكومة الكاظمي وما اعلنته الحكومة من اعفاءات كمركية وضريبية وتسهيلات مالية ومنح نفطية للاردن لا مبرر له .

واعربت النائب زهرة البچاري في مقابلة تلفزيونية عن استغرابها من سياسة التخبط والفشل الواضح لقرار الحكومة بدعم حكومة الاردن بتسهيلات كمركية واعفاءات ضريبية كبيرة اضافة الى منح الاردن كميات كبيرة من النفط مجانا او بأسعار مخفضة وفي نفس الوقت تدعي الحكومة وجود ازمة مالية وتطالب بقروض جديدة وتخفض الانتاج النفطي وتنهك الاقتصاد الوطني وترهق كاهل المواطن العراقي من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.

فيما اكدت البجاري ان الدول تسعى لعلاقات متوازنة مع جيرانها والدول الاخرى على اساس المصالح المشتركة . وتسائلت لا نعرف ما هي الفائدة التي يجنيها العراق من التنازل المفرط عن الحقوق والاعفاء الضريبي للسلع المستوردة من الاردن ومنح النفط مجانا .

واختتمت على الحكومة ان تعي ان سياستها وتخبطها وانبطاحها سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي .