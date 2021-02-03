الصحة تكشف حقيقة تسجيل اصابات بـ"كورونا المتحور"

كشفت مديرة العلاقات في وزارة الصحة، وعضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة، الدكتورة ربى فلاح حسن، اليوم، عن إجراءات وقائية اتخذتها الوزارة للحد من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستحد في عموم العراق، فيما أشارت إلى مسألة ظهور سلالات جديدة ومتحورة من الفيروس.

وقالت فلاح حسن في حديث صحفي، إن "الزيادة الطفيفة في معدل إصابات كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين سببها تهاون المواطنين بتطبيق الاجراءات الوقائية المفروضة من وزارة الصحة"، مشيرة إلى أن "الوزارة غير قادة على تقليل نسب الإصابات ما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية".

وأوضحت، أن "الصحة اتخذت عدة اجراءات وقائية تمثلت بزيادة القدرة التشخصية، وزيادة عدد الاسرة، وتوفير معامل الاوكسجين، وإنشاء مستشفيات ميدانية خاصة بكورنا، وتوفير اجهزة تنفس اصطناعي، وزيادة عدد المختبرات واستحداثها لتشخيص الفايروس، اضافة الى اتباع البروتوكولات العلاجية المستحدثة والمتبعة عالمياً في معالجة المصابين، وتوفير جميع المسلتزمات الطبية والعلاجة وبالمجان للحد من عدد الاصابات".

وعن ظهور السلالة الجديدة، أشارت إلى أن "العراق لم يسجل أي إصابة بهذه السلالات المتطورة"، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وعدم التجمهر في الاماكن المغلقة والالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، للخلاص من الوباء".