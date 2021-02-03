ظريف يشيد بمتابعة الحكومة العراقية لملف اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، ان انهاء تواجد القوات الاميركية بالمنطقة افضل رد على عملية اغتيال سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما.

وتباحث ظريف خلال استقباله في طهران اليوم الاربعاء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بشان العلاقات الثنائية واحدث التطورات الاقليمية والدولية.

واشاد وزير الخارجية الايراني بالمتابعة القضائية لملف اغتيال القائدين الشهيدين سليماني والمهندس من قبل الحكومة العراقية"، معربا عن امله بان ينال الآمرون والمرتكبون لهذه الجريمة الارهابية جزاء اعمالهم الاجرامية عن طريق المتابعات القضائية".

واضاف: "ان انهاء تواجد القوات الاميركية في المنطقة هو افضل رد على هذا العمل الارهابي".