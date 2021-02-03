المالية النيابية ستستضيف وزير النفط لبحث ملف الموازنة

عقدت اللجنــــة الماليـــــة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، اجتماعها الـ(٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان "اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".
واضاف البيان ان "اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية ستستضيف السيد وزير النفط".
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