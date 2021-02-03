"مجهول" يتبرع بـ15 مليون دولار لتمويل ابحاث عن حضارة العراق في لندن

تبرع فاعل خير مجهول الهوية بأكثر من 11 مليون جنيه استرليني حوالي (15 مليون دولار) لكلية لندن الجامعة لدعم تدريس وبحث حضارة ولغات بلاد ما بين النهرين القديمة.

وقال موقع ذي ناشيونال البريطاني في تقرير ان" التمويل على شبكة نهرين التي تقودها كلية لندن الجامعة، حيث يسعى هذا التبرع الى انهاء الاقصاء المنهجي للبحوث في هذا المجال واستذكار تاريخ الشرق الاوسط في العراق وفي المنطقة".

واضاف أن "الشبكة تسعى ايضا الى معالجة تأثير النمو السكاني لا سيما في سياق عدم الاستقرار والفقر والبطالة بين الشباب ، حيث سيمول التبرع شبكة نهرين خلال العقد القادم".

من جانبه قال رئيس كلية لندن الجامعة الدكتور مايكل سبنس إنها "لحظة حاسمة لانهاء استعمار انتاج المعرفة في العراق ومناطق اخرى في جنوب الكرة الارضية”،

فيما قالت رئيسة قسم التاريخ في جامعة لندن ، البروفيسورة إليانور روبسون ، إن ““بلاد ما بين النهرين القديمة كانت في الحقيقة موضوع اهتمام أكاديمي منذ القرن التاسع عشر، حيث جاءت معظم الدراسات من منظور غربي".

وبينت البروفيسورة اليانور إن "هذا التبرع السخي سيساعد في تجاوز الحواجز المرتبطة بدولة هشة في مرحلة ما بعد الصراع ويضمن أن يتمكن العراقيون من استعادة تراثهم القديم كتاريخ محلي – مع جميع المنافع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية التي يمكن أن تحققها".

واوضح التقرير أن "هذا التمويل الجديد سيعزز عمل الباحثين العراقيين وخبراء التراث لمعالجة تأثير عقود من الصراع والحرب والإهمال، فيما قال الدكتور مهيار كاظم، الذي سيصبح قريباً نائب رئيس شبكة نهري: "سيوفر هذا التبرع مورداً هاماً للباحثين العراقيين والجامعات والمجتمع المدني".