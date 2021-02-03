شمخاني لوزير الخارجية: تواجد القوات الأميركية سبب أزمات المنطقة

اكد أمين الاعلى للامن القومي الايراني، اليوم الاربعاء، ان خروج القوات الاميركية من العراق مقدمة لخروجهم من كل المنطقة.

وذكر شمخاني لدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ان "السبب الرئيس لعدم الاستقرار والأزمات في المنطقة هو الوجود الشرير للقوات الأجنبية خاصة القوات الأميركية".

واضاف: "لا ينبغي السماح بهدر دم الشهيدين سليماني والمهندس ويجب ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وانزال اشد العقاب بحقهم".

واعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير كبار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف".