النائب همام التميمي : الحشد الشعبي هو الوحيد القادر على محاربة زمر داعش في ديالى

أكد النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي هو الوحيد القادر على التعامل مع خلايا داعش في المحافظة.

وقال التميمي، في بيان إن “ديالى مدينة بها حساسية ووضع خاص كونها تمثل خط الصد بوجه زمر الارهاب والتكفير و نعتقد ان القوة الوحيدة التي تستطيع التعامل مع هذه الزمر هو الحشد الشعبي لقربهم من المواطنين”.

وطالب الحكومة العراقية بـ “دعم الحشد الشعبي في ديالى وفسح المجال امامهم لتطهير المناطق الخطرة والتي هي سبب القلق في المدينة ما يجعلنا نحذر من خطر الارهاب على العاصمة بغداد كون المحافظتين متجاورتين”.

وأكد ضرورة “تطهير اطراف ديالى والمناطق المحايدة لها”.