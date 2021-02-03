النائب البلداوي يحذر من عوائل الارهابيين ويحمل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الامني

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، من عودة عوائل الارهابيين الى مناطقهم، محملا في الوقت ذاته الحكومة المركزية مسؤولية تدهور الوضع الامني الراهن.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “الكثير من الارهابيين يتم اطلاق سراحهم بعد القبض عليهم من خلال الاموال والضغوط السياسية، حيث هناك سيطرة سياسية على المشهد الامني وهو ما تسبب بارباك الوضع الراهن”.

واضاف ان “الحكومة مقصرة جدا ازاء تنفيذ احكام الاعدام، وكذلك محاولات اطلاق سراحهم بالعفو العام واعادة المحاكمات”.

وبين ان “اخطر ملف حاليا هو مايتعلق باعادة عوائل الارهابيين الى مناطقهم من دون اعادة تأهيلهم او ضمان زوال الفكر الارهابي، حيث ثبت تورط ابنائهم بعمليات ارهابية كبيرة، وبالتالي فأن الكثير من هذه العوائل قد تعود الى العمليات الاجرامية ما دام الفكر الارهابي موجود لديهم”