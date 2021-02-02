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الصحة تعلن وصول "سلاسل التبريد" الخاص بلقاح كورونا الى العراق


اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن وصول "سلاسل التبريد  الخاص بلقاح كورونا الى العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه "بمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي تعلن وزارة الصحة والبيئة عن تعزيز سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات من خلال وصول ثلاجات خاصة عالية الكفاءة ومن مناشئ عالمية مخصصة لخزن اللقاحات في درجات حرارة منخفضة جدا".

وأضافت "ستضاف هذه الثلاجات الخاصة الجديدة لسلاسل التبريد الموجودة حاليا وتوزع حسب الاولويات على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات".

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الصحة تعلن وصول "سلاسل التبريد" الخاص بلقاح كورونا الى العراق
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