رئيس هيئة الحشد: الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، إن دماء الحشد ستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق، مشيراً الى أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه.

الفياض قال في بيان ، إنه "مرة أخرى تزف هيئة الحشد الشعبي كوكبة من مقاتليها الأبطال ومنتسبيها الأفذاذ الذين سطروا ملحمة بطولية جديدة في الذود عن الوطن وأبناء شعبنا العراقي وهذه المرة في محافظة ديالى العزيزة بعدما زف الحشد الشعبي ثلة من الأبطال في صلاح الدين".

وأضاف، ان "دماء الحشد الشعبي التي تسيل في الأرض العراقية يوميا ستكون نبراسا يضيء الدرب لكل المجاهدين والمقارعين للإرهاب والطائفية، وستفشل كل المخططات التي تريد النيل من أمن العراق ووحدته وسيادته"،

مشدداً بالقول "ونحن إذ نعزي انفسنا أولا وذوي الشهداء الأعزاء الذين نالوا شرف الدنيا والاخرة بهذا القربان المبارك، فإننا نؤكد أن الإرهاب لن ينال ما يطمح إليه في هذه المدة على أرض العراق".

يشار إلى أن عدد من مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، قد استشهدوا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعرض داعشي في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.