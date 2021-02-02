وزير الشباب والرياضة يفصل عبد اله عبد الواحد بعد اتهامه درجال بسرقة الكويت

اصدر وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، امراً وزارياً بفصل سرمد عبد الاله من وظيفته في الوزارة.

وقال مصدر في الوزارة ان “درجال اصدر امراً وزارياً اليوم، بفصل عبد الاله من منصبه في ودارة الشباب”.

واوضح ان “الامر جاء بعد قام عبد الاله باتهام درجال، بسرقة مقتنيات الاتحاد الكويتي في زمن النظام البائد علم 1990”.

يذكر ان الخصومة بدأت بين درجال وعبد الاله، بعدما فاز الاخير بانتخابات اللجنة الاولمبية الاخيرة.