اعتقال متهم بالقتل العمد وبحوزته اسلحة وعتاد في بغداد

القت قوات الشرطة الاتحادية القبض ، اليوم الاثنين ، على احد المتهمين بالقتل العمد وبحوزته اسلحة وعتاد في بغداد.

وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، بالتنسيق مع مفارز الامن الوطني، القت القبض على متهم وفق المادة 406 القتل العمد في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد".

واوضح ان "القوة ضبطت بحوزته ثلاث بنادق كلاشنكوف وبندقية نوع جي سي و140 إطلاقة بندقية كلاشنكوف".