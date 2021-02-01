وزير الداخلية ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، تعزيز التعاون المشترك.
وذكر المكتب الإعلامي للغانمي، في بيان ، أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي التقى اليوم الإثنين، برئيس بعثة الإتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وبحث معه عدداً من المواضيع”.
واضاف البيان: أن “الجانبين ناقشا أهمية تطوير العلاقات بين العراق وبعثة الإتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة”.
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