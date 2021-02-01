التربية تُعلن عن تحديد الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات الدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي.

حددت وزارة التربية، الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات الدراسة الابتدائية.

وذكرت الوازرة في بيان أن "وزارة التربية تعلن عن تحديد يوم السبت الموافق الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لامتحانات الدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021".

واضافت أن "الامتحان كان من المقرر إجراءهُ يوم السبت الموافق الـ6 من شهر شباط ، حيث تم تأجيلهُ مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم الي يوم السبت المصادف الـ20 من الشهر ذاته لعام 2021".

يذكر ان امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للدراسة الثانوية ستبدأ أيضاً يوم السبت المصادف الـ20 من شهر شباط وتستمر لغاية الـ8 من شهر آذار المقبل ، على ان يكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات أعلاه .