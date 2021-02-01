النائب فاضل الفتلاوي : من ينادي بعراق آمن ومستقر عليه الوقوف أمام الأميركان

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي, الاثنين , ان السبب الرئيس لغياب الامن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي في العراق لانه صانع الازمات وداعم للجماعات الإرهابية , مطالبا المنادين بامن واستقرار البلاد عليهم أولا التكاتف والتوحد بالضغط على الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان ” أساس مشاكل العراق وعدم استقراره يعود الى الوجود الأمريكي في العراق لكونه العامل الرئيسي في صناعة الازمات الاقتصادية والأمنية ” .

وأضاف انه ” للأسف نسمع العديد من الأصوات المنادية بإخراج القوات الامريكية الا انه في الحقيقية كلام فقط دون فعل حقيقي او مطالبات محرجة للحكومة”.

وطالب الفتلاوي المنادين بـ”أمن واستقرار البلاد عليهم أولا التكاتف والتوحد بالضغط على الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية وعلى راسها القوات الامريكية” .