الصحة تحدد الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من لقاح كورونا

حددت وزارة الصحة والبيئة، الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من لقاح فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته السومرية نيوز، أن "وزارة الصحة والبيئة حددت الفئات المشمولة بلقاح كورونا للوجبة الاولى".

واوضحت أن "الفئات هم: منتسبو وزارة الصحة والجهات الامنية والاعمار فوق ال50 سنة والاشخاص الذين يعانون من مضاعفات الامراض".

وسبق وان حدد وزير الصحة حسن التميمي، في وقت سابق اليوم، عن وصول ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح في غضون ثلاثة اسابيع.