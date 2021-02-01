الأخبار

تفاصيل عملية "أسود الجزيرة" في المناطق المحررة


كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اليوم الاثنين تفاصيل عملية "أسود الجزيرة" التي انطلقت لملاحقة عناصر تنظيم داعش في المناطق المحررة.

وقال الخفاجي في تصريحات صحفية إن "عملية عسكرية مهمة وواسعة أنطلقت اليوم بعنوان (أسود الجزيرة) اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات الجزيرة، وقيادة عمليات غرب نينوى، وقيادة عمليات صلاح الدين، وألوية الحشد الشعبي والعشائري، لتحقيق استتباب الأمن والأمان وملاحقة ومطاردة الإرهابيين في تلك المناطق".

وبين أن "قيادة العمليات المشتركة أطلقت هذه العملية بناء على المعلومات المتوفرة من خلال الجهد الاستخباري والأمني وتحديد وتشخيص تحركات الإرهابيين في تلك المناطق".

وأكد الخفاجي أن هذه "العملية المهمة تصب في مصلحة تأمين سلامة الحدود والمواطنين وكذلك ثأراً للشهداء الذين سقطوا في ساحة الطيران ببغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية عازمة على تحقيق الأمن والأمان من خلال قدرات وإمكانيات القوات الأمنية في صعود متواصل من خلال التدريب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال متهم بالقتل العمد وبحوزته اسلحة وعتاد في بغداد
وزير الداخلية ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون المشترك
التربية تُعلن عن تحديد الـ20 من شهر شباط الحالي موعداً جديداً لبدء امتحانات الدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي.
النائب فاضل الفتلاوي : من ينادي بعراق آمن ومستقر عليه الوقوف أمام الأميركان
الصحة تحدد الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من لقاح كورونا
مواطنون عراقيون يتعرضون لحالة ابتزاز من القنصلية العراقية في ديترويت الاميركية
تفاصيل عملية "أسود الجزيرة" في المناطق المحررة
الحشد ينهي تواجد داعش شرق صلاح الدين
شرطة نينوى: أنباء العثور على مقبرة جماعية غير صحيحة
القبض على ثلاثة عناصر من داعش الارهابي في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك