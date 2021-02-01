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حقوق الانسان تحذر من استمرار تجاهل مطالبات حملة الشهادات العليا


حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، تجاهل الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب المعتصمين من حملة الشهادات العليا وتكرار استخدام العنف المفرط بحقهم.

وذكرت المفوضية في بيان ان "فرقها الرصدية وثقت استخدام قوات حفظ القانون العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات في منطقة العلاوي وسط بغداد هذا اليوم ، وهو ما يؤشر أنتهاكاً للحقوق المدنية والسياسية الضامنة لحق التجمع والتظاهر السلمي وأمعاناً في التفريط بالكفاءات والخبرات الوطنية".

ودعت المفوضية القوات الامنية بشكل عام وقوات حفظ القانون على وجه الخصوص الى "ضرورة مراعاة حقوق الانسان وعدم انتهاك الحريات الاساسية، والكف عن استخدام العنف في تفريق التظاهرات السلمية".

وتابعت أن "المفوضية تدعو الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص العمل واستثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في المؤسسات الحكومية وتضمين الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات كلا ضمن اختصاصه التعليمي والفني والتقني".

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