مستشار السيد الخامنئي : الانتخابات المقبلة مصيرية للعراق ونرفض التدخل بشؤونه الداخلية

قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية في ايران علي اكبر ولايتي :” ان الانتخابات المقبلة مصيرية للعراق ونرفض التدخل الاجنبي بشؤونه الداخلية”.

وذكرت وكالة تسنيم الايرانية ان ولايتي استقبل امس الاحد في طهران ، الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، واكد ضرورة عدم تدخل الدول الاجنبية في الشؤون الداخلية للعراق ، مشيرا الى ان للشعب العراقي والحكومة العراقية دورا مباشرا في تقرير مصيره ، لان الشعب العراقي يتمتع بثقافة عميقة ومتجذرة و علاقاتنا مع العراق علاقات واسعة وعميقة وأخوية.

واشار مستشار قائد الثورة الاسلامية ، الى الدور والمكانة الهامة للمرجعية في العراق ، مبينا :” ان هذه الانتخابات ستكون مصيرية للغاية بالنسبة للعراق . وسيكون للعراق ، حكومة وشعب ، مستقبل مشرق للغاية “.