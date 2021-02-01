الاعلام الأمني: انطلاق عملية اسود الجزيرة بمرحلتها الاولى في نينوى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، انطلاق عملية اسود الجزيرة بمرحلتها الاولى.
وذكرت خلية الاعلام الامني ، ان "عملية اسود الجزيرة انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد".
واضاف البيان، ان العملية "تشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعه محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الارهابية في المناطق الصحراوية وتدمير اوكارهم".
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