الشرطة الاتحادية: القبض على مزور بحوزته عدد كبير من الأختام والوثائق المزورة في بغداد

ألقت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ، اليوم ، القبض على مزور بحوزته عدد كبير من الأختام والوثائق والتخاويل المزورة .

وقالت قيادة الشرطة في بيان ان "هذه العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود متهم يقوم بعمليات تزوير في منطقة (سبع قصور) شرق بغداد ، القي القبض عليه بالجرم المشهود بعد ان عثر بحوزته على ( 230 ) ختماً مختلف الأنواع تستخدم لتزوير المعاملات مع هويات وشهادات وبطاقات سكن وتموينية وعقود عجلات وتخاويل متعددة ".

واضافت انه "تم احالة المتهم والمواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".