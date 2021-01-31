مقتل ثلاثة إرهابيين وإصابة آخرين هاجموا "علاس" في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، الأحد (31 كانون الثاني 2021)، بمقتل ثلاثة إرهابيين بإحباط هجوم لداعش استهدف حقل "علاس" شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن "القوات الامنية في قاطع شرق صلاح الدين تمكنت، مساء اليوم، صدت هجوما لعصابات داعش الارهابية استهدف حقول علاس الواقعة شرق تكريت".

وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية تمكنت من قتل ثلاثة ارهابيين وإصابة آخرين، فيما أصيب منتسبان من الشرطة الاتحادية بعد اشتباكات دامت عدة ساعات انتهت بدحر المجموعة المهاجمة واجبارهم على الهرب باتجاه جبال حمرين".

يذكر أن حقول علاس النفطية تتعرض بين الحين والآخر لهجمات إرهابية تنتهي بالفشل، في حين يعاود تنظيم داعش الارهابي محاولاته لزعزعة الأمن في تلك المنطقة.