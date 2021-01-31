صحة كربلاء تنفي اصابة المحافظ بفيروس كورونا المتحور

أوضحت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الأحد، حقيقة إصابة المحافظ نصيف الخطابي بفيروس كورونا المتحور، نافية اي صحة لهذه الانباء.

وقال المتحدث باسم الدائرة، علاء السلامي في بيان إن “المعلومات التي تحدثت بشأن إصابة المحافظ الخطابي بفيروس كورونا البريطاني (السلالة المتحورة) وشفائه منه لا مصداقية لها”،

لافتا إلى أن “المحافظ كبقية العراقيين أصيب بالفيروس المنتشر حاليا واكتسب الشفاء التام لاحقا”. وتابع، أن ” العراق لم يسجل حتى الآن اي اصابة من النوع الثاني الخاص بكورونا البريطاني”.