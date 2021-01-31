رئيس كتلة إرادة النيابية : البنك المركزي أنحرف عن أهدافه وتسبب بتدهور الدينار العراقي

انتقد رئيس كتلة إرادة حسين عرب، الأحد، سياسة البنك المركزي العراقي، واصفا إياها ب “المتخبطة”.

وقال عرب في تصريح صحفي إن “سياسة البنك المركزي تجاه العملة النقدية فيها تخبط ما تسبب بتدهور الدينار العراقي مقابل الدولار “.

وأضاف أن “المركزي لم يضع الحلول الصحيحة لمعالجة مزاد بيع العملة وسعر صرف الدولار”.

وأشار إلى أن “السياسية المتخبطة للمركزي اثرت بشكل كبير على تحريك عجلة العملة النقدية والصعبة وكيفية استثمارها بالطريقة الصحيحة بدلا من تخزينها في البيوت “.

ولفت إلى أن “البنك المركزي انحرف عن اهدافه في هدر العملة الصعبة وكيفية الحفاظ عليها فضلا عن تدهور العملة العراقية مقابل الدولار “.

واتهمت لجنة التخطيط النيابية، في وقت سابق، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بالتسبب بالاهمال والأضرار بالمال العام.