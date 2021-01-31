العمليات المشتركة: أعدنا انتشار القطعات العسكرية لتأمين بغداد

اكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اعادة انتشار القطعات العسكرية لتأمين بغداد، فيما اشار الى وجود تنسيق عسكري وأمني مع إقليم كردستان العراق.

وقال الشمري في تصريحات متلفزة إن "القطعات الامنية مستمرة بشكل كبير بملاحقة خلايا تنظيم داعش الارهابي، الذي يعمل الان من خلال مفارز صغير في المناطق النائية".

واوضح أن "قضاء سنجار تم اخلائه من المظاهر المسلحة وهناك خطة لإعادة النازحين الى القضاء وتوسيع الانتشار الأمني"، مشيراً إلى "وجود تنسيق عالي مع قوات التحالف في الضربات الجوية والتسليح".

وتابع أن "الحدود مع سوريا مؤمنة ونعمل على زيادة التحصينات العسكرية هناك".

وعن العاصمة بغداد، اشار الشمري إلى أن "أمن العاصمة العراقية بغداد مهم وهناك إعادة انتشار للقطعات"، مبيناً أن "الحياة طبيعية في العاصمة العراقية بغداد ونعمل على تفعيل الجهد الإستخباري".

وزاد بالقول، "هناك تنسيق عسكري وأمني مع إقليم كردستان العراق"، منوهاً الى أن "إعادة إنتشار القطعات الأمنية مبني على ضوء التهديدات الأمنية".

وامضى قائلاً: "المنافذ الحدودية مؤمنة بشكل كامل وهناك تواجد للقطعات الأمنية في محيط المنافذ وهناك خطط لتطوير اداء القوات الامنية بإشراف رئيس الوزراء".

واختتم حديثه بالقول، "لن نتهاون مع أي خرق أمني في قواطع العمليات الأمنية والملف الأمني في المحافظات المحررة من داعش مستقر"، لافتاً إلى أن "القوات الامنية بدأت بتسليم مراكز المدن الى الشرطة المحلية في بعض المحافظات".