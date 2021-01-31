القانونية النيابية:ندرس اعادة هيكلة الادارات المحلية وتقليص اعدادها

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاحد، عن عزم اللجنة اعادة هيكلة مجالس المحافظات ضمن قانون الانتخابات الخاصة بها، مبينا ان اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد بحاجة الى تفاهم مع الحكومة.

وقال العقابي في تصريح صحفي ان” النظام المحلي الحالي لمجالس المحافظات مشوه وتشوبه الكثير من علامات الاستفهام سيما مجالس المحافظات “.

واضاف ان ” اللجنة تسعى الى اقرار قانون يقلص عدد اعضاء مجالس المحافظات وانتخابات المحافظ بشكل مباشر ونوابه فضلا عن مناقشة موعد اجراء الانتخابات وامكانية اجراءاها مع النيابية في حال موافقة الحكومة والمفوضية على ذلك “،

مبينا ان “اعضاء في اللجنة اقترحوا اجراء الانتخابات المحلية والنيابية في يوم واحد بعد تعديل قانون الانتخابات المحلية”.

وتابع العقابي، ان “ذلك المقترح هو مازال قيد النقاش وهو غير مقترح من قبل رئاستي الحكومة او الجمهورية او من قبل النواب وبذلك لا يمكن ان يطبق او يمرر الا بعد ان ياتي من الحكومة المحلية”