النائب الاول لرئيس البرلمان يحدد خيارين لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

حدد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الأحد، خيارين لتمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الكعبي في تصريحات ان "هناك خيارين لتمرير قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "الخيار الاول هو الذهاب الى تشريع القانون".

واضاف ان "هذا الخيار صعب ولا يمكن ان يحصل كون الكتل والمكونات السياسية في مجلس النواب ستضع لمساتها ولمحاتها"،

لافتا الى ان "الخيار الثاني فهو المادة الثالثة التي الغيت من قبل المحكمة الاتحادية لعدم دستوريتها، باعتبار ان التعديل هو الطريق الاسهل".