الاقاليم النيابية تعلن وصول قانون انتخابات مجالس المحافظات

اعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات، الاحد، عن تسلمها مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات، مبينة ان هناك مقترحات لتعديله ليكون مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب.

وقال عضو لجنة الاقاليم فالح الزيادي في حديث صحفي ان “لجنته تسلمت مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات لغرض تعديله ومناقشته تمهيدا لعرضه للقراءة الاولى والثانية والتصويت عليه”.

واضاف ان “هناك مقترحات عديدة وتعديلات ستطرح عليه خلال الفترة المقبلة داخل الجلسات واللجنة بعد الانتهاء من قانون الموازنة”.

واوضح الزيادي ان “من بين المقترحات المطروحة هو ان يكون قانون انتخابات مجالس المحافظات شبيها بقانون انتخابات مجلس النواب”.