خبير امني: الامريكان انزلوا إرهابيين خلف مواقع الحشد في جرف النصر

اتهم الخبير الأمني صباح العكيلي , الاحد , القوات الامريكية بالوقوف وراء بروز نشاط داعش في مناطق حزام بغداد وجرف النصر شمال محافظة بابل , مؤكدا ان القوات الامريكية تقوم بانزال مجاميع من داعش خلف مواقع الحشد في جرف النصر للقيام باتسلل واستهداف المواقع العسكرية وتخريب خطوط الكهرباء .

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” جهات سياسية وخارجية وبدعم امريكي تحاول بكل ما بوسعها الى اخراج قوات الحشد الشعبي من منطقة جرف النصر التي تعد الموقع الذي يربط فيه محافظات بابل والانبار وبغداد مرورا بكربلاء المقدسة”.

وأضاف ان ” القوات الامريكية تقوم بين فينة وأخرى بانزال مجاميع إرهابية خلف مواقع الحشد في جرف النصر للقيام باتسلل واستهداف المواقع العسكرية للحشد وتخريب خطوط الكهرباء” .

وأشار العكيلي الى ان ” الهدف العسكري الاستراتيجي للقوات الامريكية هو القيام باختراق جرف النصر لغرض إيجاد تهديد لتلك المحافظات وحجة بيد الامريكان للبقاء داخل العراق , إضافة الى انها تمنح تبرير للحكومة للمطالبة ببقاء القوات الامريكية العسكرية في البلاد ”

وكانت قوات الحشد الشعبي تمكنت، مساء امس السبت، من محاولة تسلل لعناصر تنظيم “ داعش” الإجرامي في ناحية جرف النصر شمالي بابل.