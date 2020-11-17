النائب عن الفتح مختار الموسوي : من حرق الشارع العراقي رفضاً للاتفاقية الصينية عاد للمطالبة بها

رأى النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن العراق بحاجة إلى خارطة إصلاحية تهدف لتنمية الاقتصاد العراقي وتسهم في إنعاشه، لافتا إلى أن الاتفاقية العراقية- الصينية ستعالج الكثير من المشاكل في حال تمت العودة إليها.

وقال الموسوي في حديث صحفي إن "الاتفاقية الصينية التي اعترض عليها البعض ودفع إلى حرق الشارع العراقي رفضا لها، عاد اليوم ليطالب بتطبيقها لأنه أدرك أن العمل فيها سيسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي".

وأضاف إن "الاتفاقية ستعالج الكثير من مشاكل البنى التحتية، والمشاريع المتلكئة والمتوقفة، لذا سنعمل بالضغط على الحكومة لتطبيق تلك الاتفاقية والاستفادة من بنودها في الأزمة التي تشهدها البلاد.

وبين أن "اللجان المختصة في مجلس النواب بدأت بالعمل ومخاطبة الحكومة من أجل معرفة مصير الاتفاقية، من أجل دراستها في مجلس النواب ومن ثم المطالبة بتطبيقها".

وشدد رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، وليد السهلاني، الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، على ضرورة تفعيل الاتفاقية الصينية التي وقعتها الحكومة السابقة"، لافتا إلى أن "الاتفاقيات مع مصر والأردن تتطلب من الحكومة الحالية إيضاح بنودها وفقراتها إلى مجلس النواب".

وأشار إلى أن "الجميع يرحب بأية فكرة من شأنها تقديم الخدمات للشعب العراقي"، مشددا على أن "ما نريده إقامة علاقات متينة مع المحيط العربي والإقليمي، لكن لا تبنى هذه العلاقات على حساب مصالح شعبنا".