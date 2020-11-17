القبض على متهمين بالقتل والابتزاز والسرقة وتزييف العملة في بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، القبض على متهمين بالقتل وآخرين بالابتزاز والسرقة وتزييف العملة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال ممارسة أمنية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية".

وأضافت، ان "الممارسة الامنية تضمنت القاء القبض على 4 متهمين مطلوبين بقضايا قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرامة والحبيبية والقدس والمحمودية، فيما تمكن مكتب مكافحة اجرام الزهور من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم توقيفه وفق المادة ٤٣٠ ق.ع".

وأشارت المديرية، إلى انه "من جانب آخر نفذت مفارز اجرام بغداد اوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقات مختلفة وتزييف عملة ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٠ ، ٣٤٥ ، ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة وباب الشيخ وحسينية المعامل والخضراء والمنصور والكاظمية والدورة والحرية والصالحية والبياع".

وتابعت، :"كما ألقي القبض أيضا على 4 متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والشعب والكرادة والتاجي، هذا وتم ضبط 3 عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة اجرام النهروان ومكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة".