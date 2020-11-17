الأخبار

القبض على متهمين بالقتل والابتزاز والسرقة وتزييف العملة في بغداد


اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، القبض على متهمين بالقتل وآخرين بالابتزاز والسرقة وتزييف العملة في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال ممارسة أمنية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية".

وأضافت، ان "الممارسة الامنية تضمنت القاء القبض على 4 متهمين مطلوبين بقضايا قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام الكرامة والحبيبية والقدس والمحمودية، فيما تمكن مكتب مكافحة اجرام الزهور من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم توقيفه وفق المادة ٤٣٠ ق.ع".

وأشارت المديرية، إلى انه "من جانب آخر نفذت مفارز اجرام بغداد اوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقات مختلفة وتزييف عملة ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة وفق المواد ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٠ ، ٣٤٥ ، ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة وباب الشيخ وحسينية المعامل والخضراء والمنصور والكاظمية والدورة والحرية والصالحية والبياع".

وتابعت، :"كما ألقي القبض أيضا على 4 متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والشعب والكرادة والتاجي، هذا وتم ضبط 3 عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة اجرام النهروان ومكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تحبط محاولة بيع عقار تعود ملكيته للدولة في نينوى
نائب: بامكان الحكومة عدم تأخير الرواتب في هذه الطريقة
تسجيل ٢٩ إصابة جديدة بكورونا في ذي قار
النائب عن الفتح مختار الموسوي : من حرق الشارع العراقي رفضاً للاتفاقية الصينية عاد للمطالبة بها
المحكمة الاتحادية توضح قراراتها التفسيرية بشأن اختصاصات السلطات في العراق
القبض على متهمين بالقتل والابتزاز والسرقة وتزييف العملة في بغداد
القبض على ثلاثة ارهابيين انتحاريين في نينوى
مقتل ثلاثة واصابة اثنين بنزاع عشائري مسلح شمالي بغداد
وزير الصحة يعلن تعليمات دوام العام الدراسي
الفتح: المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل قرار اخراج الأمريكان وانهاء تسويف الحكومة للأمر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك