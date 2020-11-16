وزير الصحة يعلن تعليمات دوام العام الدراسي

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاثنين، تفاصيل العام الدراسي الجديد للمدارس.

وقال التميمي في بيان ان “اللجان الاستشارية اوصت ان يكون الدوام في المدارس يوما واحداً في الاسبوع مع اتباع كافة الاجراءات الوقائية”.

واضاف ان “يوم 29 تشرين الثاني سينطلق العام الدراسي الجديد للدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية”.

وبين ان “عدد الطلبة في الصف الواحد سيكون بين (10-12) طالباً مع اتخاذ كافة الاجراءات الرقابية في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغلق الحوانيت في المدارس وعمليات التعفير”.

واوضح ان “الفرق الصحية سيكون لها الدور الاكبر لمتابعة عمل المؤسسات التربوية”.