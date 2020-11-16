الجبهة العراقية تكشف عن تحركات للفتح ودولة القانون لإقالة الحلبوسي وارتفاع التواقيع لـ130

كشفت الجبهة العراقية، الاثنين، عن جمع تواقيع داخل كتل ائتلاف دولة القانون والفتح اضافة الى الكتل السنية لإقالة الحلبوسي، متوقعا ارتفاع العدد الى 130 توقيع.

وقال النائب عن الجبهة العراقية محمد العبد ربة ان “حملة جمع التواقيع لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم تتوقف داخل الكتل السنية وهناك تحركات تجرى داخل الكتل الاخرى”.

واضاف ان “ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح انطلقا بتحركات لجمع تواقيع داخل كتلهما لإقالة الحلبوسي”، متوقعا “ارتفاع عدد النواب الموقعين الى نحو 130 توقيع خلال اليومين المقبلين”.

واوضح العبد ربة انه “بعد حملات جمع التوقيع سيكون من السهل اكمال جمع النصف زائد واحد داخل قبة البرلمان وتمرير اقالة الحلبوسي