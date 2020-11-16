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وزارة الثقافة تلغي حفل احتفاء بمخرج بسبب "تمجيده البعث الصدامي"


أعلنت وزارة الثقافة العراقية عن إلغاء حفل احتفاء بمخرج بسبب "تمجيده البعث الصدامي"، فيما أكدت أن هذا الفعل يحظره الدستور العراقي.

وذكرت في بيان صحفي، أن "الوزير حسن ناظم أمر بإلغاء فعالية الاحتفاء الخاصة بالمخرج غانم حميد لتمجيده البعث الصدامي وهو فعل محظور دستورياً".

وأضافت، أن "القرار جاء بعد أن ارتكب  المخرج غانم حميد فعل تمجيد البعث الصدامي أمام مجموعة من الفنانين الشباب في منتدى المسرح في أثناء الإعداد والتحضير اللوجستي لهذه الاحتفالية المقرر إقامتها قريباً على إحدى المسارح احتفاءً بالمخرج".

وأشارت إلى أن "المخرج حميد أصر على موقفه رغم اعتراض الشباب عليه".

يذكر أنَّ المادة السابعة من الدستور العراقي نصّت على حظر حزب البعث ورموزه.

يُذكر أيضاً أن الأخير كان يدعو الشباب في ساحة التحرير لحمل السلاح والقتال والعنف وهو أحد أيتام البعث الكافر فزوجته فاطمة الليثي شاعرة الهالك صدام الأولى 

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