النائب محمد البلداوي: صالح اصدر جملة قرارات بالضد من مصلحة الشعب

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي الاحد، ان رئيس الجمهورية برهم صالح اصدر جملة من القرارات بالضد من مصلحة الشعب العراقي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ، ان “اعتراض رئيس الجمهورية والقوى الكردية على تضمين الحصول على ايرادات الاقليم ضمن قانون الاقتراض امر مستغرب”، لافتا الى ان “تضمين هذه الفقرة هي تصب بمصلحة الجميع”.

واضاف ان “الاقليم لم يسلم بغداد اي ايرادات ولم تلتزم حكومة كردستان بذلك”، مبينا ان “برهم صالح اصدر جملة قرارات بالضد من مصلحة الشعب العراقي”.

واستغرب البلداوي “صمت صالح حيال تأخير صرف الرواتب للموظفين في عموم العراق”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي ، امس السبت، عن قيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاطمي بمنح اقليم كردستان تريليوني دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من حكومة الاقليم.

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، امس السبت، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.