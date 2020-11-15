قتل صديقه بسبب لعبة "بوبجي" فوقع بيد القوات الأمنية في اربيل

أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل، الأحد، بإلقاء القبض على متهم قتل صديقه بسبب لعبة "بوبجي".

أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل، الأحد، بإلقاء القبض على متهم قتل صديقه بسبب لعبة "بوبجي".

وذكرت المديرية في بيان .، أن "قسم شرطة القتول بعد تبليغيهم لعملية قتل حدثت في منطقة نوروز- أربيل، وصلت شرطة الى مكان الحادث على الفور وألقت القبض على مشتبه به يدعى (ر.م.ع) بتهمة قتل مدني يدعى محمد إسماعيل فرحان في شارع نوروز".

وأضاف البيان: "واعترف المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص كان صديقاً له، بسبب كارت تعبئة لعبة بوبجي، وسلم إلى المحكمة بموجب المادة 405 من قانون العقوبات