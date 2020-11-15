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نائب تركماني سابق : الكاظمي تقاعس عن فرض السيادة في مناطق فرض القانون


كشف النائب التركماني السابق جاسم البياتي، الاحد، عن قيام اقليم كردستان بتصدير نحو 900 الف برميل يوميا دون السياقات القانونية، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقاعس عن فرض السيادة في مناطق فرض القانون.

وقال البياتي في تصريح صحفي ان “الاقليم يسعى حاليا لاستغلال ضعف الحكومة العراقية التي تقاعست عن فرض السيادة على المناطق التي استعادتها القوات الامنية خلال خطة فرض القانون”.

واضاف ان “حكومة الاقليم تقوم حاليا بيع 500 الف برميل يوميا بصورة رسمية فيما تقوم بتهريب نحو 400 الف برميل ما يؤثر على موازنة العراق الاتحادية”.

وأوضح البياتي، ان “الاحزاب الكردية تدرك حاليا مدى فساد بعض الاطراف وباتت تطالب بالتدخل الاتحادي في حل ازمة رواتب الموظفين في الاقليم”

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