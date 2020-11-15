اعتقال متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في بغداد، بحوزتهما ثلاثة ملايين دينار من فئة 10 آلاف دينار مزورة.

وقالت الوكالة، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة في منطقة باب الشيخ ب‍بغداد وبالجرم المشهود وبحوزتهما ثلاثة ملايين دينار عراقي مزيفة فئة عشرة الاف".

وأضافت الوكالة في بيان أنه "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط أصولي وتسليمها مع المتهمين إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي".