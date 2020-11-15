النائب عدي شعلان ابو الجون : نرفض استثمار اراضينا من قبل السعودية

ابدى النائب عن محافظة المثنى عدي شعلان ابو الجون ، رفضه لمنح السعودية الاستثمارات في الاراضي الجنوبية، فيما بين ان العراقيين اولى باستثمارها.

وقال ابو الجون في تصريح صحفي إن “هناك مخاوف من استغلال السعودية لاراضي عراقية لأهداف سياسية وأمنية”

وأضاف ان “السعودية تلجئ لإستخدام الأراضي لأغراض عدوانية “، وأشار إلى أن العراقيين أولى باستثمار أراضيهم لأغراض زراعية”.

ولفت إلى أن “وزارة الموارد المائية أبدت موقفها الرافض في استثمار الصحراء حفاظا على المخزون المائي”.

وأوضح أن “هناك رفض نيابي وشعبي منح السعودية رخص استثمار للحفاظ على الأجيال القادمة”.