مطالبات نيابية بالإسراع في إرسال نتائج التحقيق الخاصة بجريمة المطار

طالبت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ايناس المكصوصي، السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف مطار بغداد وغيرها من التحقيقات الاخرى الى اللجان النيابية باسرع وقت ممكن.

وقالت المكصوصي في تصريح صحفي إن “النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية إرسال التحقيقات دون أي مخاطبات رسمية”.

وأضافت أن “حكومة الكاظمي ورغم وعودها المستمرة بإعلان نتائج جريمة مطار بغداد وكشف التحقيقات بقتلة المتظاهرين واخراج القوات الأمريكية وغيرها من التحقيقات الاخرى الا انها لم تقم بذلك خاصة وأن هذا الملف هو أحد أبرز الملفات التي شكلت على اساسه هذه الحكومة”.

وشددت المكصوصي على مطالبتها لحكومة الكاظمي بـ”إعلان نتائج التحقيق وان لا يتم تسويف هذه اللجان كما سارت الحكومات المتعاقبة “،

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي طالب في تصريح سابق لـ/المعلومة/، الحكومة بارسال نتائج التحقيق الخاصة باستهداف مقرات الحشد الشعبي الى البرلمان بأسرع وقت دون أي تسويف أو مماطلة.