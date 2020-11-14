تحالف الفتح: سنتخذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الأجنبية لسيادة العراق

اكد النائب عن تحالف الفتح حسين جاسم الزهيري، السبت، أن تحالفه سيتخذ موقفا جديدا بشأن الانتهاكات الامريكية والتركية للسيادة العراقية.

وقال الزهيري في حديث صحفي، إن “تحالف الفتح سيتخذ موقف حاسم للحفاظ على سيادة البلاد من التدخلات الأمريكية التركية “.

وأضاف أن “موقفنا ثابت منذ دخولنا العملية السياسية عام 2003 من الاحتلال الأمريكي وتدخلاته بشؤون وسيادة البلاد”،

وأشار إلى أن “سكوت الحكومة العراقية عن حماية السيادة الوطنية من تدخلات واشنطن يدفعنا لاتخاذ موقف أكثر صرامة “، لافتا الى أن “ العراق بلد ذو سيادة لا يحق لامريكا أو تركيا التدخل بشؤونه”