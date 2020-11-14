الأخبار

تحالف الفتح: سنتخذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الأجنبية لسيادة العراق


اكد النائب عن تحالف الفتح حسين جاسم الزهيري،  السبت، أن تحالفه سيتخذ موقفا جديدا بشأن الانتهاكات الامريكية والتركية للسيادة العراقية.

وقال الزهيري في حديث صحفي، إن “تحالف الفتح سيتخذ موقف حاسم للحفاظ على سيادة البلاد من التدخلات الأمريكية التركية “.

وأضاف أن “موقفنا ثابت منذ دخولنا العملية السياسية عام 2003 من الاحتلال الأمريكي وتدخلاته بشؤون وسيادة البلاد”،

وأشار إلى أن “سكوت الحكومة العراقية عن حماية السيادة الوطنية من تدخلات واشنطن يدفعنا لاتخاذ موقف أكثر صرامة “، لافتا الى أن “ العراق بلد ذو سيادة لا يحق لامريكا أو تركيا التدخل بشؤونه” 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بتغريدة مسيئة مستشار بارزاني يصف النواب العراقيين الذين صوتوا على قانون تمويل العجز المالي بأنهم "اجلاف"
القبض على "آمر مفرزة قاطع شمال بهرز" التابع لـ"داعش" الارهابي في بغداد
نائب يغرد بشأن "تطاول" شخصيات كردية على النواب
مطالبات نيابية بالإسراع في إرسال نتائج التحقيق الخاصة بجريمة المطار
تحالف الفتح: سنتخذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الأجنبية لسيادة العراق
نائب مسيحي : حكومة كردستان غير ملتزمة بدفع ما بذمتها لغاية الان
التغيير تقاطع اجتماع الرئاسات لاقليم كردستان
سياسي كردي: الإقليم يعاني من أزمات كبيرة ويفتقد إلى رؤية لحلها
النائب احمد الجربا : ادراج طلب اقالة الحلبوسي بالجلسة المقبلة بعد توقيع 100 نائب
انطلاق عملية عسكرية في محيط” النقشبندية” شمال شرق ديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك