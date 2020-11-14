التغيير تقاطع اجتماع الرئاسات لاقليم كردستان

اعلنت كتلة التغيير الكردستانية، السبت، مقاطعتها اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان الذي سيعقد يوم غد الاحد.

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد في بيان ان "كتلة التغيير ستقاطع إجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان يوم غد مع ممثلي الاقليم في البرلمان العراقي".

وعزا محمد "سبب عدم المشاركة الكتلة في مثل هذه الاجتماعات الى عدم تغيير سلوك السلطات في الاقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة، وغياب الشفافية في هذه الملفات، واستمرار حملات الاعتقال ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والصحفيين بسبب اعتراضهم على سياسات الاقليم التعسفية".