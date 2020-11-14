سياسي كردي: الإقليم يعاني من أزمات كبيرة ويفتقد إلى رؤية لحلها

اكد السياسي الكردي بيستون فائق , السبت , وجود رأيان في الإقليم اتجاه العلاقة مع المركز , مشيرا الى وجود أزمات كبيرة داخل الإقليم وفوضى في النظام الإداري والسياسي دون امتلاك رؤية سياسية لاحتواء الازمة مع المركز.

وقال فائق في تصريح صحفي, ان ” حالة من الانقسام في الرأي تجاه المركز في الإقليم الأول يتمثل بالنظام السياسي والحكومة في الإقليم والثاني تتمثل في الشارع الكردي الذي يعد نفسه جزء من العراق ويعارض توجهات الحكومة والنظام الفوضوية ” .

وأضاف ان “النظام والحكومة في إقليم كردستان في حالى تخبط وفوضى وعدم وضوح الرؤيا اتجاه الإقليم ولايملكان أي خطة مستقبلية مع المركز”.

وأشار فائق إلى “وجود أزمات كبيرة داخل الإقليم اقتصادية ومالية وغيرها دون قدرتهم على إيجاد حلول صحيحة لها”.